Мининформ Белоруссии заблокировал новостной портал afn.by

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Министерство информации Белоруссии заблокировало новостной и общественно-политический портал Afn.by, сообщил "Интерфаксу" редактор издания Олег Мусловец.

"Afn.by примерно 2 часа назад был заблокирован по решению Мининформа Беларуси. Никаких уведомлений по электронной почте не поступало, равно как и не было никаких звонков по номерам телефонов, указанных при регистрации (перерегистрации) домена", - рассказал Мусловец.

Он добавил, что не представляет, почему портал был заблокирован.

Между тем, при попытке открытия сайта на странице появляется сообщение: "Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации".