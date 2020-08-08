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Мининформ Белоруссии заблокировал новостной портал afn.by

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Министерство информации Белоруссии заблокировало новостной и общественно-политический портал Afn.by, сообщил "Интерфаксу" редактор издания Олег Мусловец.

"Afn.by примерно 2 часа назад был заблокирован по решению Мининформа Беларуси. Никаких уведомлений по электронной почте не поступало, равно как и не было никаких звонков по номерам телефонов, указанных при регистрации (перерегистрации) домена", - рассказал Мусловец.

Он добавил, что не представляет, почему портал был заблокирован.

Между тем, при попытке открытия сайта на странице появляется сообщение: "Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации".

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