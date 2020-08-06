Из 18,7 млн заразившихся СOVID-19 в мире умерли более 706 тыс. человек

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - С начала пандемии коронавируса число инфицированных COVID-19 в мире по состоянию на 8:00 четверга по московскому времени достигло 18 752 917 человек, увеличившись за сутки на 272 917 заболевших, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По данным на 8 утра среды, показатель суточного прироста инфицированных составлял 197 792 человека.

От связанных с вирусом заболеваний в мире умер уже 706 761 человек против 700 647 по состоянию на утро среды.

Более 1,9 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.

В Соединенных Штатах выявлено 4 823 890 заболевших, (рост за сутки на 53 617), скончались 158 249 (рост на 1 448), излечились более 1,57 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 859 73 (увеличилось за сутки на 57 152), умерли 97 256 (рост на 1 437), вылечены 2,19 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия. За минувшие сутки, по данным Минздрава страны, число заразившихся выросло на 56 282, достигнув 1 964 536, число летальных исходов за сутки увеличилось на 904 случая до 40 699, выздоровели более 1,3 млн.

По числу умерших на третьем месте стоит Мексика, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 49 698 человек, суточный прирост жертв составил 829, заразились почти 456,1 тыс., поправились более 360 тыс.

По информации Worldometer, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты составил 91,2. В США на 1 млн населения скончались 488 человек, в Бразилии - 458, в Индии - 29, в Мексике - 385.