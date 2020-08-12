Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:43Заразились
на 12.08В России 902 701+5 102В мире 20 343 589+253 965

Bloomberg узнал о недовольстве Трампа шефом Пентагона

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп говорил о намерении сменить главу Пентагона Марка Эспера после президентских выборов в ноябре, пишет в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Президент Трамп в частных беседах говорил о том, что намерен сменить главу Пентагона Марка Эспера после ноябрьских выборов", - говорится в сообщении агентства.

Bloomberg отмечает, что Трамп был "разочарован" тем, что Эспер в недостаточной мере защищал его в таких ситуациях, как, например, сообщения о предполагаемых вознаграждениях Россией членам движения "Талибан" (запрещено в РФ) за убийство американских военнослужащих в Афганистане.

Кроме того, по данным агентства, президент США был недоволен тем, что Эспер в июне публично выступил против его инициативы задействовать военных для сдерживания антирасистских протестов в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Представитель Пентагона Джонатан Хоффман, в свою очередь, отметил, что "величайшая честь и привилегия" для Эспера - это служение США. Близкий к главе Пентагона источник также указал, что Эспер привержен продолжать службу, пока Трамп этого хочет.

Эспер занимает пост министра обороны США с июля 2019 года.

Bloomberg отмечает, что, по некоторым данным, он и сам планирует подать в отставку сразу после президентских выборов в США.

США Дональд Трамп Марк Эспер

Новости

Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана

Силовики применили газ против участников акции протеста в Минске

Лауреат Нобелевской премии Алексиевич призвала Лукашенко к отставке

Лауреат Нобелевской премии Алексиевич призвала Лукашенко к отставке

В Минске с оружием задержали сбившего сотрудника ГАИ водителя

Китай начал готовить стратегию "внутренней циркуляции" для экономики

В Гомеле скончался 25-летний задержанный

Сотрудника ГАИ в Минске ранили из огнестрельного оружия

В Минске более 130 медиков вышли на акцию протеста против насилия

В Минске более 130 медиков вышли на акцию протеста против насилия
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Источник сообщил о возможной передаче "вагнеровцев" РФ до конца недели

Асаду стало плохо во время выступления в парламенте Сирии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');