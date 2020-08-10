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Brent подорожала до $44,89 за баррель

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп подписал указы о продлени ряда мер поддержки экономики в обход Конгресса. Перед этим Белый дом и демократы не сумели договориться по поводу нового пакета стимулирующих мер.

К 8:21 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,49 (1,10%), до $44,89 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,69 (1,5%), до $44,4 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX)на $0,61 (1,48%), до $41,83 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,73 (1,7%), до $41,22 за баррель.

Один из указов Трампа частично возвращает дополнительные выплаты к пособию по безработице для десятков миллионов американцев, лишившихся работы из-за пандемии коронавируса. Согласно указу, выплаты, которые составят $400 в неделю, будут на 75% профинансированы федеральным правительством и на 25% властями штатов.

Другие указы предусматривают отсрочку платежей по налогу на заработную плату для людей, получающих менее $100 000 в год, продление срока действия моратория на выплату студенческих кредитов, а также меры помощи арендаторам жилья и домовладельцам.

Относительно благоприятная реакция рисковых активов в понедельник позволяет предположить, что инвесторы надеются, что выплаты обеспечат экономике и населению поддержку до того, как Конгресс примет новые меры, говорят эксперты Axicorp.

В центре внимания нефтяного рынка на этой неделе будут переговоры США и Китая о торговле, на которой, как ожидается, будет обсуждать импорт КНР энергоносителей.

Brent WTI США Китай Дональд Трамп коронавирус

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