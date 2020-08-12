Brent подорожала до $44,66 за баррель

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в среду на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США за минувшую неделю.

К 8:10 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,16 (0,36%), до $44,66 за баррель. За минувшую сессию контракт подешевел на $0,49 (1,1%), до $44,5 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на $0,1 (0,24%), до $41,71 за баррель. Во вторник WTI подешевела на $0,33 (0,8%), до $41,61 за баррель.

По данным API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 7 августа, сократились на 4,4 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,1 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,7 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 100 тыс. баррелей.

В ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), опубликованном во вторник, говорится, что цена на нефть марки Brent во втором полугодии 2020 году составит $43 за баррель, в 2021 году - $50 за баррель. Месяц назад EIA прогнозировало, что цена Brent во втором полугодии 2020 года составит $41 за баррель, в 2021 году - $50 за баррель.

Вместе с тем министерство понизило оценку добычи нефти в стране в 2020 году на 370 тыс. б/с, до 11,3 млн б/с, следует из отчета EIA. Прогноз на 2021 год повышен с 11 млн б/с до 11,1 млн б/с. В 2019 году среднесуточная добыча нефти в США составила 12,2 млн б/с.

Мировой спрос на жидкие углеводороды в мире в 2020 году снизится до 92,9 млн б/с, что соответствует оценке месяцем ранее, говорится в отчете.