США одобрили действия Словакии в отношении российских дипломатов

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты приветствуют действия властей Словакии, которые приняли решение выслать трех российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, заявила официальный представитель госдепа США Морган Ортагус.

"Соединенные Штаты приветствуют недавние действия Словакии по защите от угроз, которые представляют для ее суверенитета иностранные враждебные субъекты. МИД Словакии дал ясно понять, что не потерпит политически мотивированных преступных действий России ни на словацкой земле, ни в Европе", – написала Ортагус в твиттере.

В понедельник власти Словакии приняли решение выслать трех российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Дипломаты должны покинуть Словакию до конца этой недели.

По данным агентства Bloomberg, решение было принято на уровне правительства страны.

Словацкие СМИ приводят комментарий представителя МИД Словакии, подтвердившего информацию о высылке дипломатов РФ. По его словам, Словакия стремится к хорошим двусторонним отношениям с Москвой, однако дипломаты совершили нарушения, и потому покинут словацкую территорию.

В июне о высылке двух дипломатов РФ объявили власти Чехии. Чешский премьер Андрей Бабиш тогда пояснил, что "на основании информации и доказательств Службы безопасности и информации четко следует, что один из сотрудников российского посольства распространил ложную информацию о запланированном нападении на чешских политиков".