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Лавров не исключил связи США с высылкой дипломатов РФ из Словакии

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил причастность США к решению властей Словакии о высылке из страны трех российских дипломатов.

"Насчет того, что Словакия - дружеская страна по отношению к России, я с этим согласен, никогда у нас не возникало политических проблем. Я думаю, что здесь дело не в Словакии", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

"Вы процитировали фразу о том, что Словакия - суверенное государство. Я сегодня прочел, что официальный представитель Госдепартамента, госпожа Ортагус выразила позитивную оценку решению словацких властей о высылке российских дипломатов. По-моему, больше из иностранных представителей никто в таком ключе эту ситуацию не комментировал. Поэтому делайте выводы, кто может быть причастен, кто может быть заинтересован в том решении, которое суверенная Словакия приняла в отношении трех российских дипломатов", - добавил глава МИД РФ.

В понедельник власти Словакии приняли решение выслать трех российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Отмечается, что дипломаты должны покинуть Словакию до конца этой недели. В МИД РФ ранее заявили, что Москва зеркально отреагирует на это решение.

Словакия Россия МИД РФ США Сергей Лавров

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