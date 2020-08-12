В Могилеве задержали белоруса с оружием и самодельной бомбой

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В белорусском Могилеве задержан местный житель с оружием и самодельным взрывным устройством, собиравшийся принять участие в акциях протеста в Минске 9 августа, сообщили госагентству БелТА в УВД Могилевского облисполкома.

Там уточнили, что оперативно-розыскные мероприятия проводились для пресечения экстремистских и террористических действий по дестабилизации политической обстановки в день выборов президента Белоруссии.

Задержанным оказался ранее судимый 26-летний житель Могилева. "Предварительно установлено, что 9 августа молодой человек намеревался выехать в Минск для участия в несанкционированных массовых мероприятиях. При задержании в ходе личного обыска у него были обнаружены пиротехнические изделия, холодное оружие и самодельные взрывные устройства", - отметили в УВД.

Кроме того, при обыске по месту жительства "обнаружено и изъято самодельное двуствольное огнестрельное оружие (которое, согласно заключению судебно-баллистической экспертизы, пригодно для стрельбы), кастет, заготовки для изготовления огнестрельного оружия - химические вещества, растворы, реагенты, а также емкости с дробью".

Милиция выяснила, что мужчина несколько месяцев "готовился к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами и вооруженным сопротивлением представителям власти".

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по факту хранения оружия в квартире.