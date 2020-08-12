Путин и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в среду провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля.

"Затронута и текущая ситуация в Беларуси", сказано в сообщении.

Макрон выразил надежду на решение спорных вопросов в Белоруссии путем диалога. В Белоруссии уже три ночи подряд проходят акции протеста и столкновения с сотрудниками силовых структур.

"Президент Республики выразил серьезную обеспокоенность ситуацией в Белоруссии и насилием, с которым столкнулись граждане во время выборов. Он подчеркнул необходимость найти в Белоруссии путь к диалогу", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Также обсуждались различные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта. "В частности, дана позитивная оценка подписанным 22 июля минской Контактной группой "Мерам по усилению режима прекращения огня", - говорится в сообщении Кремля.

"Президент России вновь подчеркнул важность неукоснительного выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам минских договоренностей, в том числе налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском в целях правового оформления особого статуса Донбасса. Условлено продолжить совместную работу в рамках "нормандского формата", - отмечает пресс-служба Кремля.

Двусторонняя повестка была затронута в контексте возможного визита президента Франции в Россию.

Путин и Макрон в разговоре затронули также ситуацию в Ливане. Макрон призвал Москву присоединиться к механизму оказания помощи пострадавшему от взрывов Бейруту.

Французский президент также отметил необходимость того, чтобы постоянные члены СБ ООН работали вместе для нормализации ситуации в интересах стабильности Ливана и всего региона.