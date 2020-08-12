В Греции зафиксировали рекордный прирост случаев заражения COVID-19

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Греции медики выявили самое большое с начала пандемии число случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщают в среду европейские СМИ.

За минувшие 24 часа в стране зарегистрировано 262 новых случая COVID-19, двое человек скончались от последствий заражения.

Местные власти считают, что рост случаев заражения вызван тем, что жители пренебрегают правилами социального дистанцирования, особенно в барах и ресторанах.

Ранее на этой неделе министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас после заседания ведомства заявил, что "к сожалению, распространение вируса ускоряется опасными темпами".

Власти Греции ввели новые ограничительные меры, в частности ввели запрет на работу с полуночи до 7:00 утра баров и ресторанов в ряде регионов страны, в том числе на популярных среди туристов островах Миконос, Санторини, Корфу, Крит, Родос, Закинф и Кос.

За все время пандемии в Греции зарегистрировано 5,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 200 человек скончались.