Франция усилит свое военное присутствие в восточном Средиземноморье

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон объявил вечером в среду о своем решении усилить французское военное присутствие в восточном Средиземноморье в связи с возникшей там напряженностью между Грецией и Турцией.

"Я решил временно усилить французское военное присутствие в восточном Средиземноморье в ближайшие дни в сотрудничестве с европейскими партнерами, в том числе с Грецией", - сообщил Макрон в твиттере.

"Ситуация в восточном Средиземноморье тревожная. Односторонние решения Турции относительно разведки нефти провоцируют напряженность. Она должна быть прекращена, чтобы сделать возможным мирный диалог между соседями и союзниками по НАТО", - считает президент Франции.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 10 августа призвал Афины и Анкару к солидарности и соблюдению международного права в связи с возникшим обострением отношений между этими двумя членами Североатлантического альянса.

"Сегодня я разговаривал с премьер-министром Греции Константиносом Мицотакисом о ситуации в восточном Средиземноморье. Ситуация должна быть разрешена в духе союзнической солидарности и в соответствии с международным правом", - написал глава НАТО в твиттере в минувший понедельник.

Днем раньше свою обеспокоенность военной активностью в восточном Средиземноморье, где обострились споры о разграничении экономических зон для бурения нефти и газа, выразил Европейский союз.

"Морские границы должны определяться путем диалога и переговоров, а не путем односторонних действий и мобилизации военно-морских сил", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Нынешний ход событий не будет в интересах ни Европейского союза, ни Турции. Мы должны работать вместе во имя безопасности в Средиземноморье", - подчеркнул он.