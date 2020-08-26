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В ФРГ раскритиковали военные учения в Средиземноморье

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Военно-морские учения в Средиземноморском регионе, где и без того наблюдается напряженная обстановка, не содействуют ее нормализации, заявила в среду на пресс-конференции министр обороны ФРГ Аннегрет-Крамп Карренбауэр.

"Мы должны найти отправную точку для того, чтобы снова начать политические дискуссии и переговоры. Проведенные сегодня маневры, конечно, этому не помогают", - заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр после переговоров в Берлине со своими коллегами из других стран ЕС.

В среду Греция начала трехдневные маневры с Францией, Италией и Кипром, а Турция проводила учения при участии американского флота. Европейские СМИ отмечают, что Германия пытается выступить посредником между Анкарой и Афинами, чтобы возобновить переговоры и избежать дальнейшей эскалации ситуации в этом регионе.

Кроме того, совместные учения провели в среду корабли ВМС Турции и США.

В последние недели ситуация в восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе.

Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной.

Обстановка особенно обострилась ранее в августе, когда Анкара направила исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении военных кораблей в международные воды неподалеку от греческого острова Кастеллоризо. Греция в свою очередь также выдвинула военные корабли для наблюдения за действиями турецкой стороны.

Анкара также направляла специализированные суда для нефтегазовой разведки в воды, в которых Кипр дал разрешение на добычу газа компаниям из США, Франции и Италии, обосновывая это тем, что эта акватория - его исключительная экономическая зона.

ФРГ Средиземноморье

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