США рассчитывают, что Россия приведет режим Асада за стол переговоров

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри считает, что влияние России на правительство Сирии велико, и США надеются на помощь Москвы в достижении мирного урегулирования кризиса в Сирии.

"Мы считаем, что у России достаточно рычагов давления. Выживание Асада (Башар Асад, президент Сирии - ИФ) полностью зависит от России, поэтому мы ожидаем, что Россия доставит Асада за стол переговоров", - заявил Джеффри в ходе пресс-конференции.

По его мнению, "гибкость", проявляемая режимом Асада, связана с "влиянием русских".

Джеффри подчеркнул, что накануне на выступлении перед собранием народного совета президент Сирии упомянул о политическом урегулировании конфликта.

"Этот парень (Асад - ИФ) никогда не поддерживал резолюцию СБ ООН резолюции 2254 (о политическом решении сирийского конфликта - ИФ). (...) Он преследовал по большей части с помощью России и Тегерана военное решение. Тот факт, что он говорил о политическом разрешении, представляет значительный интерес.", - заявил он.

"Мы не думаем, что Россия приняла решение полностью перейти от военного варианта к политическому. (...) Они все еще обдумывают это", - добавил спецпредставитель США.

Джеффри также выразил надежду, что президент Сирии "принимает политическую реальность", поскольку почти все представители международного сообщества поддерживают мирное урегулирование.

"Если это действительно окажется так, то это хороший знак", - подчеркнул Джеффри.