Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:45Заразились
на 14.08В России 912 823+5 065В мире 20 905 891+275 416

Польского политика не пустили в Белоруссию

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил, что польскому политику, депутату Европарламента Роберту Бедроню отказано во въезде в страну, передает белорусское бюро "Радио Свобода".

"Власти, принявшие решение об отказе во въезде, не обязаны сообщать причины такого решения", - сказал он.

Как отмечается, глава делегации Европарламента по отношениям с Белоруссией Бедронь и докладчик Европарламента по республике Петрас Аустравичиус планировали посетить страну 14-16 августа, чтобы оценить послевыборную ситуацию, встретиться с задержанными, правительственными чиновниками, представителями неправительственных организаций и негосударственных СМИ.

Белоруссия ЕС Европарламент Роберт Бедронь

Новости

Глава ЦИК Белоруссии признала, что Тихановская записала обращение в ее кабинете

Глава ЦИК Белоруссии признала, что Тихановская записала обращение в ее кабинете

ЕС начал работу над санкциями в отношении белорусских властей

ЕС начал работу над санкциями в отношении белорусских властей

Киев заявил о невозможности экстрадиции "вагнеровцев" на Украину

Лукашенко посоветовал белорусам не "высовываться" на улицы

Лукашенко посоветовал белорусам не "высовываться" на улицы

Лукашенко заявил, что против Белоруссии началась агрессия

Несколько тысяч человек пришли к дому правительства в Минске

Несколько тысяч человек пришли к дому правительства в Минске

Тихановская призвала создать координационный совет по трансферу власти

Тихановская призвала создать координационный совет по трансферу власти

ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на итоги президентских выборов

ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на итоги президентских выборов

В Минске за два дня акций арестовали больше тысячи человек

ЦИК утвердил итоги выборов президента Белоруссии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');