Польского политика не пустили в Белоруссию

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил, что польскому политику, депутату Европарламента Роберту Бедроню отказано во въезде в страну, передает белорусское бюро "Радио Свобода".

"Власти, принявшие решение об отказе во въезде, не обязаны сообщать причины такого решения", - сказал он.

Как отмечается, глава делегации Европарламента по отношениям с Белоруссией Бедронь и докладчик Европарламента по республике Петрас Аустравичиус планировали посетить страну 14-16 августа, чтобы оценить послевыборную ситуацию, встретиться с задержанными, правительственными чиновниками, представителями неправительственных организаций и негосударственных СМИ.