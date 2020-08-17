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США отвергли российское предложение о саммите по Ирану

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты отвергли инициативу президента Владимира Путина о проведении саммита "пятерки" СБ ООН с участием ФРГ и Ирана, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"США отвергли предложение президента Путина провести онлайн саммит для снижения напряженности в Персидском заливе", - написал Ульянов в твиттере.

Он отметил, что таким образом существует "два конкурирующих подхода к решению проблем региона". "Российский, который направлен на диалог и коллективную безопасность, и - американский, основанный на максимальном давлении и односторонней политике", - заявил Ульянов.

14 августа Путин предложил созвать онлайн-саммит "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием руководителей ФРГ и Ирана для обсуждения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.

"Цель - наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН, оказать коллективную поддержку дальнейшему бесперебойному осуществлению резолюции СБ ООН 2231, создавшей международно-правовую основу для реализации СВПД", - говорилось в заявлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

"Предлагаем также в ходе встречи лидеров договориться о параметрах совместной работы с целью содействия формированию в зоне Персидского залива надежных механизмов обеспечения безопасности и укрепления доверия. Этого можно достичь, если объединить политическую волю и созидательную энергию всех наших стран и стран региона", - подчеркнул президент.

По словам Путина, альтернативой проведения саммита станет "дальнейшее нагнетание напряженности, повышение риска возникновения конфликта".

"Такого развития необходимо избежать. Россия открыта к конструктивному взаимодействию со всеми, кто заинтересован в том, чтобы отодвинуть ситуацию от опасной черты", - заявил президент.

16 августа президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы до выборов в его стране проводить предложенный РФ онлайн-саммит по Ирану. "Иран очень хочет, чтобы я проиграл (на выборах - ИФ)", - сказал Трамп на пресс-конференции.

Михаил Ульянов Владимир Путин США Иран СВПД ООН Дональд Трамп

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