Кучерена обсудит со Сноуденом ситуацию с его возможным помилованием

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Адвокат Анатолий Кучерена готов в ближайшее время обсудить с экс-сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом ситуацию с возможным помилованием беглого американца со стороны президента США Дональда Трампа.

"Я пока нахожусь в отпуске, но как только появится возможность, в самое ближайшее время мы этот вопрос с ним обсудим", - сказал Кучерена "Интерфаксу", комментируя заявление Трампа о перспективах помилования Сноудена.

Касаясь реакции бывшего сотрудника американских спецслужб, получившего убежище в России, Кучерена отметил: "Реакция будет хорошая, я знаю, потому что Эдвард очень любит свою страну и, конечно, он скучает по родине, родным, близким".

"Если Трамп действительно сделает этот гуманный шаг, хотя речь не должна идти о помиловании, поскольку Эдвард не совершал преступления, и он не уголовник. Он действовал в интересах не только американских граждан, но и всего человечества. И за все годы общения с ним я ни разу не усомнился в его честности и искренности в том, чему он себя посвятил", - сказал адвокат.

По его мнению, президент США задумался о помиловании Сноудена, поняв, что для многих американцев он герой. "Наконец-то здравый смысл возобладал, и президента США займется разрешением этого вопроса. Я думаю, что Трампа подвигло на размышления по этой теме то обстоятельство, что Эдвард Сноуден в глазах многих американцев герой. Он является противником тотальной слежки не только за американцами, но за гражданами других стран", - сказал Кучерена. Он добавил, что Трамп, скорее всего, разделяет позицию Сноудена в этой части.

Адвокат выразил мнение, что вероятность помилования Сноудена высока, и Трамп своим заявлением дал старт процессу реабилитации опального сотрудника спецслужб. На вопрос, готов ли американец, получивший убежище в России, писать заявление о помиловании, его адвокат ответил: "Это уже формальности. Тут самое главное, что он сможет вернуться домой и созидать на благо людей - и американцев, и во всем мире".

Ранее Трамп заявил, что готов подумать о том, чтобы помиловать Сноудена и дать ему возможность вернуться на родину. Он отметил, что не очень хорошо знает его историю.

В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру. Публикации по этой теме вызвали широкий резонанс. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем - в РФ.