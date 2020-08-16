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Израильские ПРО перехватили две ракеты, пущенные из сектора Газа

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Израильский "Железный купол" - система ПРО - перехватил в районе города Сдерот в субботу вечером две ракеты, пущенные из сектора Газа боевиками движения ХАМАС, сообщила армейская пресс-служба Израиля.

Местные СМИ отмечают, что пуск ракет связан с тем, что ВВС Израиля нанесли удары по целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск на территорию Израиля воздушных баллонов с взрывчатыми и зажигательными веществами. Палестинцы также устраивали беспорядки у пограничного забора безопасности, бросая в него взрывные устройства и сжигая автопокрышки.

По сообщениям палестинских СМИ, в ходе беспорядков не менее пяти человек получили ранения, поскольку израильские солдаты применили против участников волнений боевые патроны и газовые гранаты.

Израиль

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