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Сбербанк подал документы на регистрацию офиса в Абу-Даби

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк подал документы на регистрацию офиса в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), сообщил журналистам через пресс-службу зампред правления банка Анатолий Попов. По его словам, в Сбербанке хотели бы открыть этот офис до конца года.

"Новый офис будет заниматься сопровождением инвестиционного бизнеса и реализацией проектов наших клиентов в направлении исламского финансирования, сотрудничая с фондами, банками и компаниями на Ближнем Востоке", - объяснил Попов.

В мае Bloomberg сообщил, что Сбербанк договорился о совместном фонде прямых инвестиций с эмиратским фондом Mubadala. По данным агентства, совместный фонд будет ориентирован на вложения в крупный и средний российский бизнес.

Сбербанк ОАЭ Абу-Даби Анатолий Попов

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