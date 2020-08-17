Белорусский метзавод возобновил работу после краткосрочной остановки

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Белорусский металлургический завод (БМЗ) вновь запустил сталеплавильные печи, в целом производство вернулось в штатный режим, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" представитель предприятия.

"Электросталеплавильные печи восстановили работу, завод работает в штатном режиме", - сказал работник БМЗ.

Он уточнил, что печи были остановлены в понедельник "ближе к обеду", возобновление работы печей началось примерно в 17 часов.

Между тем, работник БМЗ подчеркнул, что краткосрочная остановка печей в понедельник "не была забастовкой - это, скорее, акция протеста".

По его словам, в настоящее время на предприятии идет сбор подписей работников под петицией с политическими требованиями. В частности, речь идет о прекращении насилия и проведении повторных выборов с участием международных наблюдателей. "Если эти требования не будут выполнены, то в этом случае БМЗ уйдет на бессрочную забастовку, до их выполнения", - сказал работник предприятия.

Ранее со ссылкой на портал tut.by сообщалось, что работа всех печей на БМЗ остановлена. Уточнялось, что "печи остановлены под давлением рабочих".

По данным портала, работники БМЗ также передали генеральному директору список своих требований, под ними подписались порядка 2 тыс. человек.

"Требования следующие: отставка действующего президента, совета министров, совета республики и палаты представителей; проведение новых президентских выборов с допуском независимых наблюдателей, а также наблюдателей из ООН и ЕС; снятие обвинений с политических заключенных и их немедленное освобождение", - отмечал портал.

Рабочие БМЗ также потребовали не задерживать тех, кто не нарушает общественный порядок, не призывает к насилию, не наносит урон имуществу, не совершает другие уголовно и административно наказуемые деяния, а также освободить тех, кто был задержан во время проведения мирных акций, без применения к ним штрафных санкций. Они также хотят, чтобы руководство предприятия незамедлительно письменно уведомило местные органы власти "об обеспокоенности сложившейся общественно-политической обстановкой".

БМЗ выпускает различные виды проката, катанку, проволоку, бесшовные трубы, металлокорд, стальную фибру и другие виды продукции.

По итогам 2019 года БМЗ произвел 2,6 млн тонн стали, 2,3 млн тонн проката, 120 тыс. тонн труб и 366 тыс. тонн метизной продукции (металлокорда, бортовой бронзированной проволоки, проволоки РМЛ и других видов проволоки). На экспорт в 65 стран реализовано 2,2 млн тонн металлопродукции на сумму $1,16 млрд. В топ-5 ключевых импортеров металлопродукции предприятия вошли Россия, Германия, Египет, Литва, Нидерланды и Израиль.