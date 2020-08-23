Кузнецова насчитала еще около 200 российских детей в Сирии

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что в Сирии могут находиться еще около 200 российских детей.

Об этом она сказала журналистам в воскресенье.

Кузнецова отметила, что в настоящее время идет подготовка к следующему вылету, всего их еще может быть около четырех.

По ее словам, готовы документы на 87 детей.

В настоящее время родственникам в Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию переданы 26 российских детей, которые были возвращены из Сирии 18 августа.

Всего в Россию уже были возвращены 122 российских ребенка из Ирака и 35 из Сирии.