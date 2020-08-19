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В городе Ольтнер выпал дождь из швейцарского шоколада

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Швейцарии житель города Ольтнер обнаружил, что его машину покрыло слоем коричневой пыли, и пожаловался в местное издание Oltner Tagblatt. Он сказал, что подозревает, что это был выброс с расположенной неподалеку шоколадной фабрики Lindt & Sprüngli.

Компания в ответ на запрос журналистов официально подтвердила, что на предприятии случился сбой в работе вентиляции, и в атмосферу попала взвесь измельченных обжаренных какао-бобов.

Представитель компании Сара Талльнер заверила, что это вещество неопасно для здоровья, но добавила, что предприятие принимает меры, чтобы подобные выбросы больше не повторялись. Она также пообещала, что машину потерпевшего помоют за счет компании.

Швейцария Ольтнер Lindt & Sprüngli

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