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Лукашенко переназначил Головченко премьером Белоруссии

Все члены правительства республики сохранили свои посты

Лукашенко переназначил Головченко премьером Белоруссии
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Фото: Reuters

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром республики с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания, сообщила пресс-службе главы государства.

Соответствующий указ Лукашенко подписал 19 августа. Еще одним указом он назначил членов правительства.

Согласно документу, все члены правительства, в том числе руководители силовых ведомств, сохранили свои посты.

Так, Лукашенко переназначил Николая Снопкова первым заместителем премьер-министра, Владимира Кухарева – заместителем премьер-министра, Юрия Назарова – заместителем премьер-министра, Игоря Петришенко – заместителем премьер-министра, Александра Субботина – заместителем премьер-министра.

Министром иностранных дел назначен Владимир Макей, Юрий Караев – министром внутренних дел, Виктор Хренин – министром обороны, Валерий Вакульчик – председателем Комитета государственной безопасности, Владимир Ващенко – министром по чрезвычайным ситуациям, Анатолий Лаппо – председателем Государственного пограничного комитета.

Кроме того, переназначены Владимир Колтович – министром антимонопольного регулирования и торговли, Руслан Пархамович – министром архитектуры и строительства, Андрей Хмель – министром жилищно-коммунального хозяйства, Владимир Караник – министром здравоохранения, Игорь Луцкий – министром информации, Юрий Бондарь – министром культуры, Виталий Дрожжа - министром лесного хозяйства, Игорь Карпенко - министром образования, Сергей Наливайко - министром по налогам и сборам, Андрей Худык - министром природных ресурсов и охраны окружающей среды, Петр Пархомчик - министром промышленности, Константин Шульган - министром связи и информатизации, Иван Крупко - министром сельского хозяйства и продовольствия, Сергей Ковальчук - министром спорта и туризма, Алексей Авраменко - министром транспорта и коммуникаций, Ирина Костевич - министром труда и социальной защиты, Юрий Селиверстов - министром финансов, Александр Червяков - министром экономики, Виктор Каранкевич - министром энергетики, Олег Слижевский - министром юстиции.

Как сообщалось, в минувшую субботу Лукашенко подписал указ, которым поручил сложившему полномочия правительству исполнять свои обязанности.

"В связи со сложением правительством полномочий перед вновь избранным президентом согласно ч. 3 ст. 106 Конституции Беларуси и в соответствии с ч. 11 этой статьи и пунктом 7 ст. 84 Конституции глава государства поручил премьер-министру, министрам и председателям государственных комитетов осуществлять свои полномочия до сформирования нового состава совета министров путем издания президентом правовых актов о назначении на указанные должности", - говорилось в сообщении президентской пресс-службы.

Согласно белорусскому законодательству, правительство должно слагать свои полномочия перед вновь избранным президентом, после чего должен быть сформирован новый состав правительства.

Белоруссия Александр Лукашенко Роман Головченко

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