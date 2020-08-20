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Трамп призвал не покупать шины Goodyear из-за запрета лозунга MAGA

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал не покупать шины американской Goodyear Tire & Rubber, которая, по сообщениям СМИ, запрещает сотрудникам демонстрировать политический лозунг MAGA (Make America Great Again – "Сделаем Америку снова великой"), с которым действующий президент США победил на выборах.

"Не покупайте шины Goodyear – они объявили запрет на бейсболки MAGA", - написал он в среду в твиттере.

Позже во время брифинга Трамп заявил, что "недоволен" Goodyear, поскольку компания "ведет политические игры". Он также заявил, что поменяет шины на президентском лимузине.

Канзасский телеканал WIBW-TV ранее опубликовал снимок слайда с запрещенными в компании слоганами, который был представлен работникам Goodyear. Среди неприемлемых фраз был и лозунг Make America Great Again, в то время как Black Lives Matter вошел в список разрешенных.

В компании заявили, что снимок привел к "ошибочному мнению" о ее политике, пишет The Wall Street Journal. В Goodyear отметили, что просят работников воздерживаться от проявления на рабочем месте поддержки любых движений и политических партий и ограничить правозащитную деятельность, за исключением вопросов расовой справедливости и равноправия.

Предстоящие президентские выборы в США и рост напряженности, связанной с расовыми вопросами, создают трудности для регулирования выражения политических взглядов на рабочем месте, отмечает WSJ. Starbucks во время протестов, вспыхнувших после гибели Джорджа Флойда, заявила сотрудникам, что политика компании запрещает демонстрацию политических или религиозных лозунгов, однако затем раздала сотрудникам кофеен футболки с надписью Black Lives Matter.

США Дональд Трамп Goodyear

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