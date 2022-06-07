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Goodyear отзовет шины для домов на колесах 1996-2003 годов выпуска

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель автомобильных шин Goodyear Tire & Rubber Co. отзывает шины модели G159 для домов на колесах, дефекты которых за последние 20 лет могли стать причиной аварий с не менее 95 погибшими или пострадавшими.

Как сообщило Национальное управление по безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA), отзыв затронет около 173 тысяч шин, выпущенных в период с 1996 по 2003 год.

Компания получила больше 600 жалоб на то, что машины на этих шинах Goodyear G159 попадали в аварии и люди получали травмы, пишет сообщает The Wall Street Journal. Расследование в связи с этими жалобами NHTSA начало в 2017 году.

"NHTSA обнаружило, что частота повреждения этих шин больше по сравнению с конкурентами", - сообщила газете представитель компании во вторник. По ее словам, хотя этот вид шин более не производится, некоторые владельцы домов на колесах по-прежнему используют их, не зная о потенциальных дефектах.

С начала года котировки Goodyear упали на 37%.

Goodyear США NHTSA
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