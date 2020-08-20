В Белоруссии в изоляторе остался 1 россиянин, задержанный на протестах

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Один гражданин России, задержанный в ходе акций протеста, остается в изоляторе в Белоруссии, в ближайшее время он будет освобожден, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев.

"Сотрудниками посольства проведена работа по всем поступившим обращениям родственников. По имеющейся у нас информации, задержанным в связи с последними событиями (массовыми акциями протеста в республике - ИФ) из россиян остался только один. Он будет освобожден в ближайшее время. Сегодня с ним встречался консул, чувствует он себя нормально", - сказал Маскалев.

"Все остальные уже находятся на свободе", - добавил дипломат. Маскалев также сообщил, что в настоящее время дипмиссия продолжает работу по проверке возможных других случаев задержания в Белоруссии российских граждан.

Во вторник, 18 августа, официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила в своем телеграм-канале, что в республиканских изоляторах остаются 44 административно арестованных за участие в несанкционированных протестах.

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. К настоящему времени часть задержанных освобождена. С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.

В понедельник, 17 августа, Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.