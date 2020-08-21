МВД Белоруссии обнародовало выводы по ситуации с пропавшими без вести

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Местонахождение большинства пропавших во время протестных акций в Белоруссии определено, сообщило МВД республики.

"С 9 августа в органы внутренних дел по всей стране поступили сотни обращений и заявлений граждан о безвестном исчезновении их родственников и знакомых. Большинство обратившихся считают, что исчезновения связаны с задержаниями участников массовых беспорядков, обвиняя милицию в непредставлении информации о задержанных", - написала в своём телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По ее словам, практически все заявления обработаны.

"В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы: некоторые граждане отбывают наказание в виде административного ареста за противоправные действия. Сотрудники уголовного розыска проверяют информацию о нахождении их в местах изоляции и сообщают об этом заявителям; значительная часть заявленных граждан уехала на заработки или на отдых за границу, никого не предупредив; часть людей, ведущих асоциальный образ жизни, пропадали регулярно и раньше, впоследствии находились в притонах или изоляторах", - говорится в сообщении.

Чемоданова отметила, что большинство граждан из проверенных задерживались, но на момент проверки были освобождены. По ее словам, они были "немало удивлены, что кто-то разместил их данные в общем доступе".