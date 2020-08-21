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Украинский экипаж задержанного в Приморье судна вернулся на родину

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Двадцать членов экипажа судна Вourbon, которое в начале июля было задержано в порту Находки за долги по зарплате, получили заработанные $176,5 тыс. и вернулись на Украину.

"20 украинских моряков были репатриированы. Четверо из них были списаны по медицинским показаниям и репатриированы за счет страховой компании, остальные 16 человек - за счет судовладельца", - сообщается на сайте Международной федерации транспортников (ITF) на Дальнем Востоке.

На момент списания задолженность по заработной плате украинскому экипажу составляла $176,5 тыс. После устранения всех недостатков судну позволили покинуть Находку и Bourbon направился на Филиппины.

Как отмечается, на замену украинцам на борт прибыли 14 российских моряков.

В начале июля власти приморского порта Находка задержали судно Вourbon, шедшее под флагом Либерии, на основании Конвенции о труде в морском судоходстве в связи с задолженностью по заработной плате и отсутствием контрактов. На борту судна находились 20 украинских моряков. Они требовали погасить задолженность по зарплате за два месяца, на тот момент она составляла $116 тыс.

Bourbon Находка Приморский край Россия Украина Филиппины Либерия

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