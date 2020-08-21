Трамп счел Байдена приятнее, но глупее Хиллари Клинтон

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден как человек приятнее, чем Хиллари Клинтон, однако уступает ей в том, что касается интеллекта, предположил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Клинтон умнее его, однако по-человечески менее приятная. У Джо все наоборот: он не умный, зато более приятная личность", - сказал он в ходе выступления перед сторонниками в Вирджинии.

"Нам обязательно нужно выиграть", - подытожил Трамп.

Байден будет соперником Трампа на президентских выборах в ноябре. Хиллари Клинтон была кандидатом в президенты США от демократов в 2016 году, однако проиграла Трампу.