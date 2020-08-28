Предвыборную речь Байдена по ТВ посмотрели больше американцев, чем речь Трампа

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Речь кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена в ходе национального съезда партии посмотрели на 2 млн больше телезрителей, чем аналогичное выступление президента Дональда Трампа на конвенции республиканцев. Об этом сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на данные Nielsen.

Так, около 21,6 млн американцев смотрели речь Трампа на Республиканской национальной конвенции, состоявшейся на этой неделе. В то же время, речь Байдена в ходе съезда демократов на прошлой неделе посмотрели 23,6 млн.

Канал ссылается на данные девяти вещательных сетей. Он также отмечает, что цифры могут быть скорректированы, но вряд ли кардинально.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.