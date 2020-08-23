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Экстрадированный в Узбекистан из Киргизии журналист освобождён

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Власти Узбекистана освободили журналист-фрилансера, экстрадированного накануне из Киргизии, обвиненного ранее в подрыве строя страны.

Журналист-фрилансер Бобомурод Абдуллаев, переданный спецслужбами Киргизии узбекским властям, освобожден под расписку о надлежащем поведении, сообщает в воскресенье Служба государственной безопасности (СГБ) республики.

"Принимая во внимание обращение матери задержанного Б.Абдуллаева к президенту Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёеву, ему изменена мера пресечения на подписку о надлежащем поведении", - сообщили в СГБ.

В распространенном через соцсети видеообращении Абдуллаева выражена благодарность главе государства.

"Мама обращалась к Вам, тревожась о моей судьбе. Вы рассмотрели обращение моей матери, не оставили его без внимания. Пусть Аллах будет доволен Вами, большое Вам спасибо, уважаемый Шавкат Миромонович", - заявил Абдуллаев на видео.

Журналист был задержан в Бишкеке по запросу узбекской стороны 8 августа. Сообщившая об этом Генеральная прокуратура Узбекистана не уточнила, по какому обвинению его задержали. Как сообщалось ранее, он прибыл в страну для участия в образовательной программе, но не смог выехать из-за закрытия границ на фоне пандемии коронавируса.

В мае 2018 года Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил Абдуллаева к трем годам исправительных работ за посягательство на конституционный строй республики, освободив его в зале суда, еще трое участников процесса были оправданы.

Обвинение настаивало, что подсудимые участвовали в подготовке и публиковали в интернете, а также ряде электронных СМИ материалы, призывающие к свержению действующей власти. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы до 20 лет. В ходе процесса обвинение в заговоре с целью захвата власти или свержения конституционного строя страны было снято. Представители защиты настаивали на их полной невиновности. В ходе выступлений в суде Абдуллаев заявил, что во время следствия подвергся пыткам. Результаты судебной медэкспертизы не подтвердили факта применения физического воздействия.

Представленная экспертиза текстов Абдуллаева (псевдоним Усман Хакназаров) установила, что часть материалов была написана им в соавторстве с узбекским оппозиционером Мухаммадом Салихом, проживающим в настоящее время в Турции.

Узбекистан Киргизия

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