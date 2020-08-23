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В Грузии пассажирский микроавтобус сорвался с 80-метровой высоты

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Грузии пассажирский микроавтобус сорвался с 80-метровой высоты, в результате чего погибло 12 человек, сообщили вечером в МВД республики.

Еще три человека получили тяжелые травмы. В МВД не уточнили, сколько пассажиров находилось в микроавтобусе в момент аварии.

ДТП произошло в Душетском муниципалитете края Мцхета-Мтианетия.

В МВД отмечают, что на месте происшествия мобилизованы экипажи патрульной и криминальной полиции, спасательная техника, бригады скорой помощи.

Грузия

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