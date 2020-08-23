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Число жертв аварии с микроавтобусом в Грузии выросло до 17

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Число жертв ДТП в Душетском муниципалитете (край Мцхета-Мтианетия) Грузии увеличилось до 17 человек, сообщили журналистам в воскресенье вечером в МВД республики.

Между тем, очевидцы рассказали журналистам, что микроавтобус перед тем, как сорваться в овраг с большой высоты, мог столкнуться с легковым автомобилем. Очевидцы предположили, что в микроавтобусе среди пассажиров находились дети.

В МВД проинформировали, что на месте трагедии находятся заместитель министра внутренних дел Иосиф Челидзе и глава службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили, которые лично координируют поисково-спасательные мероприятия.

Ранее в ведомстве сообщали о гибели 12 человек в результате ДТП возле села Бисо на одном из участков автодороги Шатили. В ведомстве отметили, что еще три человека получили тяжелые травмы. Позже грузинские СМИ сообщили, что микроавтобус предположительно принадлежал одной из туристических компаний, и в нем могли находиться 19 туристов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Георгий Гахария в воскресенье вечером сделали заявления в связи с произошедшим, выразив соболезнования семьям погибших в аварии. Зурабишвили и Гахария назвали произошедшее страшной трагедией.

Грузия

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