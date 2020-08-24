Советник Трампа объявила об отставке

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Советник Белого дома Келлиэн Конуэй сообщила, что покинет администрацию президента США Дональда Трампа в конце августа.

"Я уйду из Белого дома в конце этого месяца", - говорится в заявлении чиновника.

Она мотивировала свое решение необходимостью заняться семейными делами.

Наблюдатели считают, что ее уход за два месяца до президентских выборов оставляет Трампа без одного из наиболее убедительных ораторов, которые могут поддержать его в период предвыборной кампании.