На Филиппинах совершен двойной теракт

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Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - По меньшей мере девять человек погибли, десятки пострадали в результате двойного теракта в городе Холо на Филиппинах, сообщил в понедельник филиппинский Красный Крест.

Глава Красного Креста страны Ричард Гордон заявил, что теракт в столице островной провинции Сулу произошел в понедельник около полудня по местному времени (07:00 по Москве). По его словам, сначала рядом с военным грузовиком взорвался мотоцикл с закрепленным на нем самодельным взрывным устройством. Затем, когда на место происшествия прибыла полиция, произошел второй взрыв.

В числе погибших оказались пять солдат и четверо гражданских лиц. Около 20 военных пострадали.

В провинции Сулу действует радикальная группировка "Абу Сайяф", с 2014 года связанная с ИГ (запрещено в РФ).