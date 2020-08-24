Четыре человека пострадали при взрыве на пароме в греческом порту

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Четыре члена команды греческого парома Blue Horizon в понедельник получили травмы в результате взрыва в машинном отделении судна, сообщает греческая газета "Катимерини".

Всех пострадавших доставили в больницу университета Ираклиона. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Взрыв случился в порту города Ираклион на острове Крит, где был ошвартован паром. Он прибыл в порт рано утром. В момент взрыва пассажиров на борту не было.

Власти порта начали расследование.