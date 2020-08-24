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В Гомеле возбудили дело из-за подмены официального госфлага бело-красным

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Гомеля, снявшего государственный флаг Белоруссии с флагштока на площади Ленина и заменившего его на бело-красно-белый, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

"Инцидент произошел 16 августа во время очередного протеста, когда к флагштоку на площади Ленина подошло несколько человек. Один из них опустил знамя вниз, а другой снял его с крепления, смял и повесил на ограждение. Молодой человек поместил на верхушку флагштока бело-красно-белый символ протеста", - говорится в сообщении.

По записям с камер наблюдения правоохранительным органам удалось выяснить, что это сделал. 23-летний местный житель, вскоре его задержали. "Он нигде не работает, привлекался к административной ответственности по линии ГАИ и за распитие спиртных напитков в общественном месте", - отметили в УВД.

Там добавили, что молодой человек назвал свой поступок "озорством и шалостью, которые никак не связаны с идейной и гражданской позицией".

Против задержанного возбуждено уголовное дело о надругательстве над государственными символами.

Белоруссия Гомель

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