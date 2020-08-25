Белорусские учителя пришли митинговать к министерству образования

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Минске около министерства образования проходит акция протеста педагогов. Силовые ведомства подогнали автозаки.

Как передает корреспондент "Интерфакса", у здания министерства в районе площади Независимости собралось несколько десятков учителей. Участники митинга скандируют: "Министра!". Сотрудники правоохранительных органов предупреждают о том, что акция является несанкционированной, силовые меры воздействия к митингующим не применяются.

Спустя 30 минут к месту проведения митинга силовые ведомства подогнали грузовики и автозаки. Около 10 автозаков начали кругами ездить неподалеку от места проведения акции.

Как сообщалось, в понедельник, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко, президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал увольнять из школ учителей, которые "перекинулись в другой лагерь". Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии государственное образование, государственные школы, государственная идеология. "И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно", - сказал он.