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Турция и США провели совместные учения в Средиземноморье

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - ВМС Турции и США провели совместные учения в восточном Средиземноморье. Об этом сообщает в среду турецкий канал TRT со ссылкой на заявление Министерства национальной обороны Турции.

ВМС Турции продолжают морские учения с военно-морскими силами союзников. Турецкий фрегат TCG Barbaros и корвет TCG Burgazada провели морские учения совместно с американским эсминцем USS Winston S. Churchill в Восточном Средиземноморье 26 августа 2020 года, сообщили в турецком оборонном ведомстве.

В среду в восточном Средиземноморье также начались совместные военные учения Греции с Францией, Италией и Кипром.

Министерство обороны Греции сообщило, что учения пройдут к югу от острова Крит и продлятся три дня.

Заявление Эрдогана

Турция будет защищать свои национальные интересы в зоне Средиземного, Эгейского и Черного морей, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в речи в честь 949-й годовщины победы в сражении при Малазгирте.

"Современная Турция уже не та страна, что готова к уступкам. Анкара предпримет все шаги для защиты национальных интересов в регионе и готова заплатить за это любую цену. Турция возьмет то, что ей полагается, и в Средиземном, и в Эгейском, и в Черном морях", - приводит слова президента агентство "Анадолу".

При этом он предостерег оппонентов Турции от неправильных действий против нее, пригрозив последующим крахом.

В частности, Эрдоган раскритиковал действия Греции в регионе. "Страна, которая не достойна называть себя даже наследником Византийской империи, сегодня, заручившись поддержкой ЕС, пытается творить беззаконие и пиратство в регионе", - отметил он.

В то же время он добавил, что Анкара не покушается на территориальную целостность других стран и не хочет ущемлять их права.

Осложнение ситуации в восточном Средиземноморье

В последние недели ситуация в восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе.

Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной.

Ситуация осложнилась ранее в августе, когда Анкара направила исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении военных кораблей в международные воды неподалеку от греческого острова Кастеллоризо. Греция в свою очередь также выдвинула военные корабли для наблюдения за действиями турецкой стороны.

Анкара также направляла специализированные суда для нефтегазовой разведки в воды, в которых Кипр дал разрешение на добычу газа компаниям из США, Франции и Италии, обосновывая это тем, что эта акватория – его исключительная экономическая зона.

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