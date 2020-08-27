Эстонским лихачам предложат вместо штрафа 45 минут стоять на обочине

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии одобрило предложение парламентской правовой комиссии изменить закон о дорожном движении в части наказания за незначительное превышение скорости.

Депутаты предложили давать в таких случаях водителю выбор: оплатить штраф или выбрать другой законный метод воздействия, например 45-минутную "успокоительную остановку", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства. Отдохнуть и успокоиться он сможет на специально выделенных площадках или на обочине.

Успокоительную остановку предложено применять за превышение скорости до 20 километров в час, назначая ее вместе с условным штрафом. Если нарушитель согласится постоять, то ему не придется платить штраф. Сейчас за такое превышение выписывается штраф из расчета 3 евро за каждый километр сверх установленной скорости движения.

Изменения вводятся в действие с 1 декабря 2020 года.

Эксперимент с успокоительными установками проводился в Эстонии с осени 2019 года. Тогда водителям также предлагали выбор - платить штраф или подождать на обочине от 45 минут до часа.

Тогда в полиции рассказали, что исследовали отношение автомобилистов к превышению скорости и выяснили, что решать проблему нужно, воздействуя на весь поток. Опрос показал, что водители не воспринимают штраф за превышение как наказание, а считают его чем-то вроде очередного счета, а себя считают законопослушными гражданами. Опрошенные говорили, что в черте города нормально превышать скорость на 5-10 километров в час, а на шоссе можно и на 20.

Анализ поведения водителей показал, что потеря времени и чувство стыда, когда их ловят за нарушение и долго оформляют документы, раздражают их больше чем штрафы. Отсюда появилась идея с успокоительной остановкой.