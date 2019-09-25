К водителям-лихачам в Эстонии начнут применять меры успокоения

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - С 26 сентября в Эстонии водителей-лихачей в порядке эксперимента начнут наказывать успокоительной остановкой, пишет Postimees. Издание отмечает, что превышение скорости стало в стране социальной нормой, полиция хочет изменить эту ситуацию.

Превысившему скорость нарушителю разрешат выбрать между уплатой штрафа или остановкой на 45-60 минут. Продолжительность остановки будет зависеть от серьезности нарушения.

Перед запуском эксперимента специальная инновационная команда около полугода исследовала психологию водителей, проводила опросы и обдумывала варианты решения проблемы, рассказал изданию советник по вопросам инноваций департамента полиции и погранохраны Элари Каземетс. В команду вошли представители этого департамента, департамента шоссейных дорог и МВД.

Опросы показали, что водители больше не считают штраф за превышение скорости наказанием, а относятся к нему как к обычному счету, особенно если его назначает камера слежения и квитанция приходит по почте. И превышавшие скорость водители считали себя законопослушными и порядочными участниками движения, что удивило экспертов, отметил Каземетс. Превышали они не часто и при этом высказывали мнение, что превышение на 5-10 километров в час в черте города - это нормально, а на шоссе ограничение можно превышать и на 20 километров в час.

Решать проблему нужно, пытаясь повлиять на весь поток, считает менеджер по проектам инновационной команды Хелелин Таммсаар. Если одного водителя удастся убедить не превышать скорость, это не поможет, на поведении участника движения сказывается окружение, сказала она. По ее словам, склонные превышать скорость эстонцы в Швеции и Финляндии начинают ездить, не нарушая правила.

Анализ поведения водителей показал, что потеря времени и чувство стыда, когда их ловят за нарушение и долго оформляют документы, раздражают их больше чем штрафы. Отсюда появилась идея с успокоительной остановкой, рассказал Каземетс. Из опрошенных водителей 400 сказали, что остановка на 45-60 минут будет справедливым наказанием вместо штрафа.