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В СНБО Украины предупредили о риске утроения числа больных COVID-19

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Украины Алексей Данилов заявил, что стране грозит существенный рост числа случаев инфицирования коронавирусом, если граждане не будут придерживаться правил карантина.

"По состоянию на 25 октября, по пессимистическому сценарию, мы будем иметь 360 тыс. случаев заражения (по состоянию на утро 27 августа - 112 тыс, из них 54 тыс выздоровели, 2,4 тыс умерли - ИФ), и мы должны быть к этому готовы", - сказал Данилов в четверг на совещании по вопросу прогнозирования распространения COVID-19.

Он отметил, что, несмотря на условия обострения эпидемической ситуации, "выборы 25 октября будут одними из самых сложных за весь период независимости". "Обеспечение голосования всех без исключения граждан является ключевым условием демократичности", - сказал Данилов.

Он добавил, что избирательный процесс должен быть организован с учетом всех рекомендаций Минздрава Украины по противодействию COVID-19.

Украина коронавирус СНБО

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