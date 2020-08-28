В Казахстане разбился создатель самодельного самолета "Мечта"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Уральске утром в пятницу на самодельном одноместном самолете разбился и погиб мужчина, сообщил департамент ЧС Западно-Казахстанской области.

Выяснилось, что погибший 69-летний летчик - профессиональный пилот в отставке. Самолет он самостоятельно собирал 10 лет. https://t.co/fxnTds9JQC — Tengrinews (@tengrinewskz) August 28, 2020

Трагедия произошла у садоводческого товарищества "Казинское". В департаменте сообщили, что 69-летний хозяин самолета погиб до приезда скорой. На место происшествия выезжали 18 спасателей и 4 единицы техники.

Погибший - профессиональный летчик в отставке Павел Ерошенко. Его жена рассказала Tengrinews.kz, что этот самолет он собирал в течение десяти лет и хотел назвать его "Мечта". Первый полет он совершил в минувшую субботу, 22 августа, облетел ближайшие поля, и все было хорошо.

На самолете был видеорегистратор.

"Мы его просмотрели. У меня возникло подозрение, что мужу могло стать плохо во время полета", - сказала Любовь Ерошенко.

По ее словам, Павел Ерошенко был первоклассным летчиком и служил на Северном флоте. В его послужном списке более трех тысяч часов налета. Он выполнял боевые задания над Тихим, Атлантическим и Северным Ледовитым океанами. Основную службу он проходил на противолодочном самолете дальнего действия Ту-142.

Еще Ерошенко сочинял стихи, пел песни и издал книгу.