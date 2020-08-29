Сенатор Пол потребовал от ФБР расследовать нападение на него и его супругу

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Сенатор-республиканец Рэнд Пол считает, что нападение на него накануне было специально организовано и требует от ФБР провести расследование.

Накануне сенатор сообщил в твиттере, что в двух кварталах от Белого дома на него с супругой напала "разъяренная толпа", когда они возвращались с выступления президента Дональда Трампа на съезде Республиканской партии. По словам сенатора, их жизни спасли оказавшиеся рядом полицейские.

"Я думаю, что люди, которые участвовали в нападении на нас, не из Вашингтона, им заплатили, чтобы они сюда приехали. Им заплатили, чтобы они вели себя словно анархисты. ФБР должно провести расследование", – сказал Пол в эфире телеканала Fox News.

Трамп, выступая перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, назвал нападавших на сенатора "головорезами".

"Если бы полицейские не оказались там, он (Пол - ИФ) был бы сейчас либо в очень плохом состоянии, либо мертв. Это относится и к его супруге", – сказал президент, добавив, что намерен наградить вступившихся за сенатора полицейских.