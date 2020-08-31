В МИД КНР заявили, что глава чешского сената "заплатит за визит на Тайвань"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД КНР Ван И заявил, что спикер Сената Чехии Милош Выстрчил "заплатит высокую цену" за официальный визит на Тайвань.

"Мы заставим его заплатить высокую цену за его недальновидное поведение и политический оппортунизм", - сказал Ван И.

По его словам, оспаривание принципа "одного Китая" равносильно тому, чтобы "сделать себя врагом 1,4-миллиардного населения Китая".

Он добавил, что китайское правительство и народ не потерпят такой "открытой провокации" со стороны спикера Сената Чехии и стоящих за ним антикитайских сил.

Выстрчил прибыл в Тайбэй в воскресенье. Он сказал, что его визит будет способствовать развитию деловых связей с Тайванем и что Чешская Республика не будет смотреть на возражения Пекина.