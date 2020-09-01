США начнут ближе сотрудничать с Тайванем

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - США формируют новый двухсторонний экономический диалог с Тайванем, сообщил помощник американского госсекретаря по Восточной Азии Дэвид Стилвелл.

"Мы будем продолжать помогать Тайбэю противостоять кампании Коммунистической партии Китая по давлению, запугиванию и маргинализации Тайваня", - сказал Стилвелл, выступая на онлайн форуме, организованном фондом "Наследие" (Heritage Foundation).

Этот шаг рассматривается наблюдателями как усиление поддержки Тайваня в условиях усиливающегося давления на тайваньский режим со стороны Пекина.

В то же время Стилвелл отметил, что новый диалог не является отходом Вашингтона от признания существования "одного Китая", а представляет собой лишь часть "значительных корректировок" в отношениях с Пекином и Тайбэем.