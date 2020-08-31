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В ходе протестных акций в Белоруссии пострадал 131 сотрудник МВД

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Глава МВД Белоруссии Юрий Караев сообщил, что в ходе протестных акции в республике пострадали более 130 сотрудников ведомства.

"На данный момент пострадавшие - 131 человек, 28 из них в госпитале", - сказал он в интервью телеканалу RT.

По словам министра, кроме мирных митингующих в "состав толпы входили агрессивные молодые люди, которые самоорганизовались заранее именно для противодействия силам правопорядка". Глава МВД подчеркнул, что "такое не может возникнуть спонтанно".

Караев отметил, что когда в ночь на 11 августа лично подъехал на площадь возле ТЦ "Рига" в Минске, начальник райотдела встретил его с переломанной рукой.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%.

Юрий Караев Белоруссия

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