Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:52Заразились
на 01.09В России 1 000 048+4 729В мире 25 484 767+262 058

Российский МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российский истребитель МиГ-31 в понедельник был поднят в воздух на "перехват" самолета Р-3С "Орион" ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии. После разворота норвежского самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - говорится в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

По словам российских военных, приближавшийся к госгранице РФ самолет был обнаружен российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря, границу он не нарушил.

В воздух поднимался истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

В понедельник российские военные сообщили, что российские истребители Су-27 "перехватили" над Балтикой три стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США, а также разведывательные самолеты США, Швеции, Дании и Германии.

Российские истребители "перехватывали" стратегические бомбардировщики США над Балтикой также 29 августа и над Черным морем - 28 августа.

О вылетах российских истребителей на "перехват" самолетов-разведчиков военное ведомство РФ неоднократно сообщало в июле и августе.

Россия Норвегия Баренцево море

Новости

Основатели партии "Вместе" подтвердили победу Тихановской на выборах

В белорусской оппозиции наметился раскол из-за конституционной реформы

В белорусской оппозиции наметился раскол из-за конституционной реформы

Милиция подтвердила задержания на студенческих протестах в Минске

Милиция подтвердила задержания на студенческих протестах в Минске

Минск попросил Москву рефинансировать в 2021 году $600 млн госдолга

Минск попросил Москву рефинансировать в 2021 году $600 млн госдолга

Страны Балтии решили прекратить покупку электроэнергии у Белоруссии

В Китае предупредили Индию о серьезных потерях в случае новой пограничной войны

В Китае предупредили Индию о серьезных потерях в случае новой пограничной войны

Что случилось этой ночью: вторник, 1 сентября

Генсек японского правительства выдвинется в премьер-министры

Командующего армией Саудовской Аравии отправили в отставку

Бабарико и Колесникова объявили о создании партии

Бабарико и Колесникова объявили о создании партии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');