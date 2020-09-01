Российский МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российский истребитель МиГ-31 в понедельник был поднят в воздух на "перехват" самолета Р-3С "Орион" ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии. После разворота норвежского самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - говорится в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

По словам российских военных, приближавшийся к госгранице РФ самолет был обнаружен российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря, границу он не нарушил.

В воздух поднимался истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

В понедельник российские военные сообщили, что российские истребители Су-27 "перехватили" над Балтикой три стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США, а также разведывательные самолеты США, Швеции, Дании и Германии.

Российские истребители "перехватывали" стратегические бомбардировщики США над Балтикой также 29 августа и над Черным морем - 28 августа.

О вылетах российских истребителей на "перехват" самолетов-разведчиков военное ведомство РФ неоднократно сообщало в июле и августе.