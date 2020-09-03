МиГ-31 вылетал на "перехват" самолета ВВС Норвегии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные поднимали истребитель МиГ-31 для "перехвата" над Баренцевым морем самолета Р-3С "Орион" норвежских ВВС, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии", - отметили в НЦУО.

Там добавили, что для опознавания самолета и недопущения нарушения границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31БМ из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Северного флота.

В Национальном центре управления обороной сообщили, что после разворота норвежского самолета от госграницы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

"Весь полет российского истребителя МиГ-31БМ выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации норвежским самолетом не допущено", - подчеркнули в НЦУО РФ.

1 сентября российские военные также сообщали о "перехвате" истребителем МиГ-31 норвежского Р-3С "Орион" над Баренцевым морем. В тот же день истребитель Су-27 "перехватил" самолет ВВС Германии над Балтийским морем.

В понедельник российские военные сообщили, что российские истребители Су-27 сопровождали над Балтикой три стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США, а также разведывательные самолеты США, Швеции, Дании и Германии.

Российские истребители "перехватывали" стратегические бомбардировщики США над Балтикой также 29 августа и над Черным морем - 28 августа.

О вылетах российских истребителей на "перехват" самолетов-разведчиков военное ведомство РФ неоднократно сообщало в июле и августе.

МиГ-31БМ - сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначенный для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей.