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Туристам разрешили сдавать тесты на коронавирус в аэропортах Египта

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - С 1 сентября туристы могут сдать ПЦР-тесты на коронавирус по прибытии в Египет по цене $30, сообщает газета Daily News Egypt.

"С 1 сентября пройти ПЦР-тестирование на коронавирус можно в аэропортах Хургады, Шарм-эль-Шейха, Марса Алама и Табы. Процедура обойдется в $30 на человека", - пишет издание.

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Таким образом, те путешественники, у которых при себе не окажется ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки, смогут попасть в Египет после прохождения тестирования в аэропорту.

Из России в Египет прямых рейсов сейчас нет, но на курорты Красного моря можно добраться с пересадкой в Стамбуле.

По состоянию на 1 сентября в Египте зарегистрировано почти 100 тыс. случаев коронавируса, умерли 5,4 тыс. человек.

Египет коронавирус

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