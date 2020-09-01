В Анталью за два месяца прилетело 600 туристов с высокой температурой

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - С начала июля в аэропорту Антальи термометрия выявила повышенную температуру у 600 человек, их всех направили на сдачу анализов на COVID-19, сообщила газета Daily Sabah.

Пройти тестирование в провинции туристы могут в аэропорту, отелях, частных и государственных клиниках. За два месяца с момента возобновления международного авиасообщения с Турцией в стране сделали больше 65 000 тестов. В аэропорту Антальи делается до 500 тестов в день, каждый стоит 15 евро.

"Курортные объекты соблюдают все меры безопасности: отели регулярно дезинфицируются, специальные бригады следят за соблюдением правил безопасности на пляжах, экскурсионных катерах. Туристам измеряют температуру и выдают маски перед тем, как пустить их на борт, все стараются соблюдать социальную дистанцию", - пишет газета.

17 августа стало известно, что коронавирусом заразился мэр Антальи Мухиттин Беджек.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией с 1 августа, сначала со Стамбулом и Анкарой. С 10 августа возобновились рейсы в Анталью, Даламан и Бодрум.

Турция рассчитывает принять в этом году более 12 млн иностранных туристов. В 2019 году Турцию посетило 45 млн иностранцев.